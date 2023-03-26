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Транспорт

"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на покупку электробусов

"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на покупку электробусов

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Москва заключила крупнейший контракт на покупку электробусов – экологического транспорта в Европе.

В ближайшие два года в городе появится еще тысяча электробусов. Это инновационный транспорт на электрической тяге, который ездит по столичным дорогам с 2018 года. Электробус не привязан к контактной сети, он заряжается на конечных остановках и в парках.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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