"Мой район. Навигатор": москвичам показали жизнь медведя в Московском зоопарке

Москвичам показали жизнь гималайского медведя в Московском зоопарке, которого этой зимой спасли от контрабандистов в Красноярском крае.

На видео можно понаблюдать на тем, чем занимается медвежонок. По поведение косолапого кажется, что животные активизировалось после зимней спячки, однако это не так. Ни один из спасенных медведей этой зимой в нее не впадали. Более того, зоологи считают, что они вообще никогда в ней не были. Раньше медведи жили в слишком плохих для этого условиях.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

