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25 марта, 10:05

Общество

"Мой район. Навигатор": городской субботник пройдет 15 апреля

"Мой район. Навигатор": городской субботник пройдет 15 апреля

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Городской субботник пройдет 15 апреля. В рамках субботника приведут в порядок дворы, очистят и отремонтируют фасады зданий, обновят дорожную разметку, помоют памятки, тоннели и эстакады.

Кроме того, преобразятся городские парки. В ближайшее время пройдет благоустройство и озеленение детских и спортивных площадок, чтобы открыть сезон. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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