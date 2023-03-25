"Мой район. Навигатор": городской субботник пройдет 15 апреля

Городской субботник пройдет 15 апреля. В рамках субботника приведут в порядок дворы, очистят и отремонтируют фасады зданий, обновят дорожную разметку, помоют памятки, тоннели и эстакады.

Кроме того, преобразятся городские парки. В ближайшее время пройдет благоустройство и озеленение детских и спортивных площадок, чтобы открыть сезон. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".