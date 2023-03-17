"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о реконструкции в Гончаровском парке

В Гончаровском парке идет реконструкция главной точки притяжения.

Осенью 2022 года начали приводить в порядок пруд и больше половины работ уже выполнено. Дно водоема очистили от ила, в результате его глубина увеличилась с двух до трех метров.

Сейчас специалисты занимаются ремонтом железобетонной стенки береговой полосы. Затем обновят существующий водовыпуск. Это делается для того, чтобы уровень воды в пруду держался на строго определенных отметках. Прогуляться по обновленной территории можно будет ближе к осени этого года.

Об этом – в сюжете телеканала "Мой район. Навигатор".

