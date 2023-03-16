16 марта, 23:20Город
"Мой район. Навигатор": Собянин открыл восьмой флагманский центр "Мои документы" в ЗАО
Сергей Собянин открыл восьмой флагманский центр "Мои документы" в столичном районе Кунцево в ЗАО. МФЦ расположился в центре "Кунцево Плаза" недалеко от станции метрополитена "Молодежная".
Для полутора миллионов местных жителей это прекрасная возможность быстро оформить бизнес, поменять права, зарегистрировать автомобиль, вступить в брак. Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор