"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Иллюзион" в честь 57-летия подготовил спецпрограмму

"Иллюзион" пригласил москвичей на день рождения. Один из старейших столичных кинотеатров в честь своего 57-летия подготовил специальную программу.

18 марта там пройдут показы картин из собрания Госфильмофонда. Начнется праздничный день с просмотра диафильмов на большом экране под аккомпанемент пианиста. Также в программе – уникальный немой фильм 1921 года "Правосудие прежде всего" и картина "Лебедев против Лебедева", которую прокомментирует известный киновед Евгений Марголит.

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