"Мой район. Навигатор": на МЦД-4 поезда в час пик будут ходить каждые 5–7 минут

На МЦД-4, который в данный момент продолжают строить, поезда в час пик будут ходить каждые 5–7 минут. Кроме того, четвертый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железно­дорожных вокзалов.

Масштабные работы по запуску МЦД-4 идут на участке от Белорусского до Савеловского вокзалов. Там расширяют участок железной дороги, а после реконструкции количество путей увеличится в два раза.

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