"Мой район. Навигатор": с открытием БКЛ появилось 7 станция для пересадки на МЦД

С открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) появилось 7 станция для пересадки на МЦД.

На станциях "Савеловская", "Кунцевская" и "Тестовская" москвичи теперь могут перейти на первый диаметр, а на "Марьиной Роще", "Рижской", "Текстильщиках" и "Печатниках" – на второй.

Всего с открытием БКЛ общее число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355. После запуска третьего и четвертого диаметров у пассажиров метро появятся еще 19 вариантов пересадок между МЦД и Большой кольцевой. Перейти с диаметров на новое кольцо пассажиры могут бесплатно. Для этого нужно оплатить проезд картами – "Тройкой" или банковской.

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