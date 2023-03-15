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Транспорт

"Мой район. Навигатор": с открытием БКЛ появилось 7 станция для пересадки на МЦД

"Мой район. Навигатор": с открытием БКЛ появилось 7 станция для пересадки на МЦД

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С открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) появилось 7 станция для пересадки на МЦД.

На станциях "Савеловская", "Кунцевская" и "Тестовская" москвичи теперь могут перейти на первый диаметр, а на "Марьиной Роще", "Рижской", "Текстильщиках" и "Печатниках" – на второй.

Всего с открытием БКЛ общее число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355. После запуска третьего и четвертого диаметров у пассажиров метро появятся еще 19 вариантов пересадок между МЦД и Большой кольцевой. Перейти с диаметров на новое кольцо пассажиры могут бесплатно. Для этого нужно оплатить проезд картами – "Тройкой" или банковской.

Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор"

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