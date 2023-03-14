"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на выставку спецтехники

Москвичей приглашают на выставку спецтехники, которая проходит на территории развлекательного центра "Остров Мечты".

Экспозицию открыли в рамках Недели городского хозяйства. На ней представлены машины так или иначе связанные с городской инфраструктурой. Это асфальтоукладчики, уборочные машины, пожарные автомобили, снегоходы и спасательные вертолеты. Всего представлено более 100 экспонатов.

Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор".