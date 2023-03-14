Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 23:25

Город

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на выставку спецтехники

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на выставку спецтехники

"Мой район. Навигатор": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Новости часа: ГИБДД Москвы призвала водителей к осторожности на дороге из-за погоды

Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Новости часа: в Минэкономразвития оценили целесообразность туристического кешбэка

Москвичей приглашают на выставку спецтехники, которая проходит на территории развлекательного центра "Остров Мечты".

Экспозицию открыли в рамках Недели городского хозяйства. На ней представлены машины так или иначе связанные с городской инфраструктурой. Это асфальтоукладчики, уборочные машины, пожарные автомобили, снегоходы и спасательные вертолеты. Всего представлено более 100 экспонатов.

Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика