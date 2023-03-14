"Мой район. Навигатор": реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году.

Путепровод находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги. Несмотря на масштабные ремонтные работы, движение машин и электричек не прекращается.

До конца этого года все основные работы должны быть выполнены. Сложный объект, но он необходим для улучшения движения автомобилей и для запуска МЦД-3.

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