"Мой район. Навигатор": фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая"

Фигурный фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая" столичного метрополитена.

Портреты великих полководцев, мозаики и гипсовые барельефы приведут в порядок. Специалисты начали реставрацию не просто станции метро, а настоящего подземного музея.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов рассказал, что одной из главных задач реставраторов является восстановление исторического цвета барельефа. Кроме того, им предстоит заделать трещины и воссоздать все гипсовые элементы.

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