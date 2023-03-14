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"Мой район. Навигатор": фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая"

"Мой район. Навигатор": фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая"

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Фигурный фриз начали реставрировать в вестибюле станции "Новокузнецкая" столичного метрополитена.

Портреты великих полководцев, мозаики и гипсовые барельефы приведут в порядок. Специалисты начали реставрацию не просто станции метро, а настоящего подземного музея.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов рассказал, что одной из главных задач реставраторов является восстановление исторического цвета барельефа. Кроме того, им предстоит заделать трещины и воссоздать все гипсовые элементы.

Подробнее – в сюжете "Мой район. Навигатор".

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