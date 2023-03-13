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Новости

13 марта, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": специалисты подвели итоги первых 14 дней работы БКЛ

"Мой район. Навигатор": специалисты подвели итоги первых 14 дней работы БКЛ

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Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

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СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

За две недели Большая кольцевая линия разгрузила другие станции метро в Москве. Свободнее всего стало на Кольцевой линии – поток пассажиров там снизился на 25%, а на радиальных станциях людей стало меньше на 22%.

Среди девяти новых станций БКЛ самыми популярными оказались "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская". С других линий московского метро на БКЛ пересели уже более 70% пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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