"Мой район. Навигатор": специалисты подвели итоги первых 14 дней работы БКЛ

За две недели Большая кольцевая линия разгрузила другие станции метро в Москве. Свободнее всего стало на Кольцевой линии – поток пассажиров там снизился на 25%, а на радиальных станциях людей стало меньше на 22%.

Среди девяти новых станций БКЛ самыми популярными оказались "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская". С других линий московского метро на БКЛ пересели уже более 70% пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".