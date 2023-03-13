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"Мой район. Обратная связь": подземный переход модернизируют на 33-м километре МКАД

"Мой район. Обратная связь": подземный переход модернизируют на 33-м километре МКАД

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На юге Москвы модернизируют подземный переход, который находится на 33-м километре МКАД. Переход был построен в 1953 году, его длина составляет 60 метров.

В ходе капитального ремонта строители обновят системы электроснабжения, отопления и вентиляции. Переход также оборудуют автоматизированной системой электрообогрева лестниц и пандуса, эта мера позволит эффективно бороться с наледью.

Кроме того, специалисты нанесут на лестницы контрастные полосы, уложат гранитное покрытие с тактильной поверхностью, а также установят новые поручни. Еще они заменят облицовку стен тоннеля на полированные гранитные плиты и обновят отделку парапетов и лестничных сходов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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