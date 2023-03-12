12 марта, 18:10Город
"Мой район. Навигатор": новый сервисный центр открылся на станции "Текстильщики" БКЛ
Сервисный центр для пассажиров открылся на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии московского метро. Он находится в районе выхода № 8.
Подобные центры работают и на других станциях подземки. Там можно заменить неисправные проездные, перенести услуги с одной карты "Тройка" на другую, а также оформить временные проездные учащихся.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор