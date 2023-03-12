"Мой район. Навигатор": программу реконструкции поликлиник в Москве завершат досрочно

Программу реконструкции московских поликлиник, в которую вошло 200 медучреждений, завершат раньше срока. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на открытии филиала поликлиники № 8 на проспекте Вернадского.

Там недавно завершился ремонт по новому московскому стандарту. С 1964-го года там не было ни одного капитального ремонта, однако теперь эта поликлиника соответствует всем мировым стандартам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

