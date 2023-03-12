12 марта, 16:50Город
"Мой район. Навигатор": программу реконструкции поликлиник в Москве завершат досрочно
Программу реконструкции московских поликлиник, в которую вошло 200 медучреждений, завершат раньше срока. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на открытии филиала поликлиники № 8 на проспекте Вернадского.
Там недавно завершился ремонт по новому московскому стандарту. С 1964-го года там не было ни одного капитального ремонта, однако теперь эта поликлиника соответствует всем мировым стандартам.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор