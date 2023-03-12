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Транспорт

"Мой район. Навигатор": больше чем наполовину готов южный участок МСД

"Мой район. Навигатор": больше чем наполовину готов южный участок МСД

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"Мой район. Навигатор": южный участок МСД готов более чем наполовину

На Московском скоростном диаметре (МСД) больше чем наполовину готов южный участок. Важнейшая магистраль разгрузит десятки районов.

В данный момент активные работы идут на отрезке от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Сложность строительства этого участка заключается в том, что большая часть будет проходить по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД.

По словам Сергея Собянина, это участок обеспечит лучшую транспортную доступность 22 столичных районов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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