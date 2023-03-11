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"Мой район. Навигатор": Внуково станет единственным в РФ авиахабом со своей станцией метро

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Аэропорт Внуково станет единственным в России авиахабом со своей станцией метро. Терминал аэропорта начали соединять с платформой Калининско-Солнцевской линии подземным переходом.

На время строительных работ пришлось закрыть участок пешеходного перехода со стороны 1-й Рейсовой улицы. Для пассажиров организовали альтернативный подход к аэропорту.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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