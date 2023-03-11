"Мой район. Навигатор": станция Очаково открылась после реконструкции

Железножорожная станция с более чем вековой историей превратилась в современный пригордный вокзал. После масштабной реконструкции открылась станция Очаково. Это 15-й обновленный современный вокзал на Калужском направлении МЖД в составе будущего МЦД-4.

Пригородный вокзал Очаково площадью примерно в шесть тысяч квадратных метров находится между станциями Аминьевская и Мещерская. Там построили две высокие островные платформы и надземный пассажирский вестибюль, который будет служить и в качестве пешеходного перехода через железную дорогу. На станции Очаково теперь работают 12 эскалаторов и четыре лифта.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

