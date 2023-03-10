"Мой район. Навигатор": южный участок на МСД готов больше чем наполовину

На Московском скоростном диаметре больше чем наполовину готов южный участок. Это важнейшая магистраль, которая разгрузит десятки районов. В целом по МСД москвичи смогут пересечь всю столицу за 40 минут по бессветофорной дороге, не заезжая в центр города, а так же не пользуясь МКАД и Третьим транспортным кольцом.

С каждым днем строители приближают это событие. Сейчас активные работы идут на отрезке от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Сложность этого участка заключается в том, что его большая часть будет проходить по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".