"Мой район. Навигатор": программу реконструкции московских поликлиник завершат досрочно

Программу реконструкции московских поликлиник, в которою вошли 200 современных стационаров, завершат раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин на открытии филиала поликлиники № 8 на проспекте Вернадского. Там как раз закончился масштабный ремонт по новому московскому стандарту.

В ходе реконструкции здание практически полностью перестроили. Рабочие привели в порядок фасад, заменили внутренние инженерные коммуникации и лифты. Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием, которое поможет сделать диагностику более эффективной. В каждом кабинете установили компьютеры, которые подключены к системе ЕМИАС.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

