"Мой район. Навигатор": москвичей ждут "температурные качели" 11–12 марта

В выходные, 11–12 марта, москвичей ждут "температурные качели". Как рассказали в Гидрометцентре, холоднее всего будет ночью 11 марта – температура воздуха опустится до 16 градусов мороза, но днем повысится до 0 градусов. По прогнозам синоптиков, уже 12 марта ожидается потепление до 4 градусов.

Согласно народным приметам, именно по мартовской погоде можно определить, каким будет грядущее лето. Пристальное внимание следует уделять направлению ветра. Например, южный обещает, что с июня по август будет тепло, а западный – что дождливо.

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