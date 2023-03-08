"Мой район. Навигатор": скандинавской ходьбе обучат участников "Московского долголетия"

В Москве начался новый цикл занятий по скандинавской ходьбе для участников проекта "Московское долголетие". Программа "Скороходы природы" предназначена для пожилых людей.

Занятия проходят в природных зонах и экологических парках столицы, например в "Битцеском лесу" и усадьбе "Царицыно". Тренировки длятся один час и состоят из трех этапов, один из которых – разминка.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

