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08 марта, 19:30

Город

"Мой район. Навигатор": скандинавской ходьбе обучат участников "Московского долголетия"

"Мой район. Навигатор": скандинавской ходьбе обучат участников "Московского долголетия"

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В Москве начался новый цикл занятий по скандинавской ходьбе для участников проекта "Московское долголетие". Программа "Скороходы природы" предназначена для пожилых людей.

Занятия проходят в природных зонах и экологических парках столицы, например в "Битцеском лесу" и усадьбе "Царицыно". Тренировки длятся один час и состоят из трех этапов, один из которых – разминка.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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