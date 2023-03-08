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"Мой район. Навигатор": в Москве после реконструкции открылся пригородный вокзал Очаково

"Мой район. Навигатор": в Москве после реконструкции открылся пригородный вокзал Очаково

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Железнодорожная станция с более чем столетней историей превратилась в современный пригородный вокзал. После масштабной реконструкции открылась станция Очаково.

Это пятнадцатый обновленный современный вокзал на Калужском направлении МЖД, который войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра.

Пригородный вокзал Очаково площадью примерно в 6 тысяч квадратных метров находится между станциями Аминьевская и Мещерская. Там построили две высокие островные платформы и надземный пассажирский вестибюль, который будет служить и в качестве пешеходного перехода через железную дорогу.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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