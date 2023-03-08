02:30Общество
"Мой район. Навигатор": новый цикл занятий по скандинавской ходьбе начался в Москве
В Москве начался новый цикл занятий по скандинавской ходьбе для участников проекта "Московское долголетие". Программа "Скороходы природы" предназначена для пожилых людей.
Занятия проходят в природных зонах и экологических парках столицы: в "Битцеском лесу", усадьбе "Царицыно", парках "Теплый стан", "Кузьминки", "Измайлово" и других. Тренировки длятся один час и состоят из трех этапов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор