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Общество

"Мой район. Навигатор": новый цикл занятий по скандинавской ходьбе начался в Москве

"Мой район. Навигатор": новый цикл занятий по скандинавской ходьбе начался в Москве

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В Москве начался новый цикл занятий по скандинавской ходьбе для участников проекта "Московское долголетие". Программа "Скороходы природы" предназначена для пожилых людей.

Занятия проходят в природных зонах и экологических парках столицы: в "Битцеском лесу", усадьбе "Царицыно", парках "Теплый стан", "Кузьминки", "Измайлово" и других. Тренировки длятся один час и состоят из трех этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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