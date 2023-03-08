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Транспорт

"Мой район. Навигатор": реконструкция тоннеля на участке Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Навигатор": реконструкция тоннеля на участке Замоскворецкой линии метро

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Ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии московского метро идут круглосуточно. Уже к началу мая их планируют завершить.

На данный момент продолжается реконструкция тоннеля, который идет от станции метро "Царицыно" до "Кантемировской". Фактически там строят новый перегон длиной 140 метров.

Работы ведут открытым способом, так как объект расположен на небольшой глубине. Рабочие уже закончили укрепление котлована и пространства между тоннелями с помощью свай, а также сняли половину старой чугунной облицовки тоннелей. Скоро строители приступят к монтажу новых усиленных конструкций.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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