07 марта, 21:50Город
"Мой район. Навигатор": реставрацию 15 объектов на ВДНХ завершат в 2023 году
На ВДНХ идет масштабная реставрация павильонов. В порядок планируют привести все исторические здания на Центральной аллее. В этом году на ВДНХ отремонтируют и построят 15 объектов.
В данный момент продолжаются реставрационные работы в национальных павильонах "Абхазия" и "Узбекистан". По архивным чертежам и старым фотографиям восстанавливают утраченные элементы. Чаши фонтанов, которые находятся на здании "Узбекистана", уже облицевали плиткой с узорами.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор