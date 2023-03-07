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07 марта, 21:50

Город

"Мой район. Навигатор": реставрацию 15 объектов на ВДНХ завершат в 2023 году

"Мой район. Навигатор": реставрацию 15 объектов на ВДНХ завершат в 2023 году

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На ВДНХ идет масштабная реставрация павильонов. В порядок планируют привести все исторические здания на Центральной аллее. В этом году на ВДНХ отремонтируют и построят 15 объектов.

В данный момент продолжаются реставрационные работы в национальных павильонах "Абхазия" и "Узбекистан". По архивным чертежам и старым фотографиям восстанавливают утраченные элементы. Чаши фонтанов, которые находятся на здании "Узбекистана", уже облицевали плиткой с узорами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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