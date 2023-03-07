"Мой район. Навигатор": станция Очаково открылась после масштабной реконструкции

Железнодорожная станция Очаково с более чем столетней историей превратилась в современный пригородный вокзал. Это пятнадцатый обновленный современный вокзал на Калужском направлении железной дороги в составе будущего МЦД-4. Третий и четвертый центральные диаметры планируют открыть в этом году.

Пригородный вокзал Очаково площадью примерно в шесть тысяч квадратных метров находится между станциями Аминьевская и Мещерская. Там построили две высокие островные платформы и надземный пассажирский вестибюль, который будет служить и в качестве пешеходного перехода через железную дорогу.

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