"Мой район. Навигатор": станцию метро "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

Внуково станет единственным в России аэропортом со своей станцией метро. Терминал авиагавани уже начали соединять с платформой Калининско-Солнцевской линии подземным переходом. На время строительных работ пришлось закрыть участок пешеходного перехода со стороны 1-й Рейсовой улицы. Но для пассажиров организовали альтернативный подход к аэропорту.

Станция "Аэропорт Внуково" будет выполнена в авиационной тематике – в оформлении используют панели стального и темно-синего цветов. А при выходе на платформу пассажиры увидят изображения самолетов, пролетающих над картой России, а также портрет легендарного авиаконструктора Андрея Туполева, чье имя носит аэропорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".