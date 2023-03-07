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Транспорт

"Мой район. Навигатор": станцию метро "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

"Мой район. Навигатор": станцию метро "Аэропорт Внуково" соединят с переходом в терминал

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Внуково станет единственным в России аэропортом со своей станцией метро. Терминал авиагавани уже начали соединять с платформой Калининско-Солнцевской линии подземным переходом. На время строительных работ пришлось закрыть участок пешеходного перехода со стороны 1-й Рейсовой улицы. Но для пассажиров организовали альтернативный подход к аэропорту.

Станция "Аэропорт Внуково" будет выполнена в авиационной тематике – в оформлении используют панели стального и темно-синего цветов. А при выходе на платформу пассажиры увидят изображения самолетов, пролетающих над картой России, а также портрет легендарного авиаконструктора Андрея Туполева, чье имя носит аэропорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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