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06 марта, 23:15

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станция Крюково превратится в трехуровневый ТПУ в Зеленограде

"Мой район. Навигатор": станция Крюково превратится в трехуровневый ТПУ в Зеленограде

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Зеленоград отмечает свое 65-летие. На юбилей жители получат подарок – современный трехуровневый транспортный узел, в который превратится
платформа Крюково. Его должны открыть этим летом.

В Зеленоград придет МЦД-3, а Крюково станет конечной станцией этой ветки московских центральных диаметров. В перспективе там появится остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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