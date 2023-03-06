"Мой район. Навигатор": станция Крюково превратится в трехуровневый ТПУ в Зеленограде

Зеленоград отмечает свое 65-летие. На юбилей жители получат подарок – современный трехуровневый транспортный узел, в который превратится

платформа Крюково. Его должны открыть этим летом.

В Зеленоград придет МЦД-3, а Крюково станет конечной станцией этой ветки московских центральных диаметров. В перспективе там появится остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".