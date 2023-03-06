"Мой район. Навигатор": время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Около двух минут придется ждать поезда в час пик на Большой кольцевой линии метро. Время сократилось почти вдвое за счет запуска самого большого по площади электродепо – "Нижегородского". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он напомнил, что основой парка БКЛ являются новейшие поезда российского производства "Москва-2020". Они считаются одними из самых удобных в мире из-за широких дверей, сквозных проходов между вагонами. Также внутри есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, а поездки проходят тише, чем в предыдущих моделях.

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