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16:30

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве до 2025 года построят восемь автомобильных мостов

"Мой район. Навигатор": в Москве до 2025 года построят восемь автомобильных мостов

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В столице до 2025 года построят восемь автомобильных мостов. Часть из них еще находится в стадии проектирования, а четыре – уже активно возводят.

Речь идет о мостах, которые стоят вместе с Московским скоростным диаметром. На южном участке – это дорога через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская и мост через Битцу от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Северный участок МСД с трассой Москва – Нижний Новогород – Казань соединит мост через реку Пехорку.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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