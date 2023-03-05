"Мой район. Навигатор": в Москве до 2025 года построят восемь автомобильных мостов

В столице до 2025 года построят восемь автомобильных мостов. Часть из них еще находится в стадии проектирования, а четыре – уже активно возводят.

Речь идет о мостах, которые стоят вместе с Московским скоростным диаметром. На южном участке – это дорога через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская и мост через Битцу от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Северный участок МСД с трассой Москва – Нижний Новогород – Казань соединит мост через реку Пехорку.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".