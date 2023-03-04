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Транспорт

"Мой район. Навигатор": эскалаторы не будут работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской"

"Мой район. Навигатор": эскалаторы не будут работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской"

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Подъемники не будут до работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Так, на "Верхних Лихоборах" не удастся воспользоваться эскалаторами, которые ведут к первому, второму и третьему выходам. На станции "Бутырской" не работают подъемники возле первого и второго выходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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