15:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": эскалаторы не будут работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской"
Подъемники не будут до работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Так, на "Верхних Лихоборах" не удастся воспользоваться эскалаторами, которые ведут к первому, второму и третьему выходам. На станции "Бутырской" не работают подъемники возле первого и второго выходов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор