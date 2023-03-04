Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где искать потерянные на МЦД вещи

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где искать потерянные на МЦД вещи

Партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке вакцин

Новости часа: видимость в аэропортах Москвы снизилась из-за снегопада

Москву накрыл снегопад

Депздрав сообщил о возможности ревакцинироваться любым компонентом "Спутника V"

"Специальный репортаж": мама в 16

В Москве начался снегопад, вызванный теплым циклоном

Новости часа: в Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Синоптики представили погодный прогноз на 8 марта

"Актуальный репортаж": полиция изучает усыновление больного ребенка выпускницей "Дома-2"

Потерянные на Московских центральных диаметрах (МЦД) вещи теперь передают на склады забытых вещей в метро.

Самые забавные находки на МЦД – автомобильные фары, спиннинг и деревянные лебеди. Но чаще всего забывают, конечно, сезонные аксессуары: зонты, перчатки, шапки, дождевики и солнечные очки. Сумки и телефоны на втором месте.

Раньше вернуть потерянное на МЦД было довольно трудно. Пассажирам приходилось обращаться к дежурному полицейскому или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции. Теперь все стало гораздо проще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
обществотранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика