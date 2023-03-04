"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где искать потерянные на МЦД вещи

Потерянные на Московских центральных диаметрах (МЦД) вещи теперь передают на склады забытых вещей в метро.

Самые забавные находки на МЦД – автомобильные фары, спиннинг и деревянные лебеди. Но чаще всего забывают, конечно, сезонные аксессуары: зонты, перчатки, шапки, дождевики и солнечные очки. Сумки и телефоны на втором месте.

Раньше вернуть потерянное на МЦД было довольно трудно. Пассажирам приходилось обращаться к дежурному полицейскому или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции. Теперь все стало гораздо проще.

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