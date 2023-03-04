"Мой район. Навигатор": специалисты Московского зоопарка проверили вес манула Тимофея

У манула Тимофея в Московском зоопарке состоялось весеннее взвешивание. Норма для взрослых хищников составляет 3–5 килограммов. Так палласов кот начал худеть после успешной зажировки – таким термином зоологи обозначают набор веса в преддверии зимы.

К холодам манулы наедаются до 6–7 килограммов, а к лету животные уменьшаются в объемах почти в два раза. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".