"Мой район. Навигатор": церемонию бракосочетания провели на БКЛ

Молодожены Александр и Екатерина сыграли свадьбу в движущемся поезде "Москва-2020" в день открытия всей БКЛ. Церемонию подготовили сотрудники метрополитена и столичного Дворца бракосочетаний.

Несмотря на сложность локации, на церемонии сохранили все важные детали: звучал марш Мендельсона, была торжественная речь ведущей, молодожены поставили подписи и обменялись кольцами. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".