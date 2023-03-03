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03 марта, 23:55

Общество

"Мой район. Навигатор": церемонию бракосочетания провели на БКЛ

"Мой район. Навигатор": церемонию бракосочетания провели на БКЛ

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Молодожены Александр и Екатерина сыграли свадьбу в движущемся поезде "Москва-2020" в день открытия всей БКЛ. Церемонию подготовили сотрудники метрополитена и столичного Дворца бракосочетаний.

Несмотря на сложность локации, на церемонии сохранили все важные детали: звучал марш Мендельсона, была торжественная речь ведущей, молодожены поставили подписи и обменялись кольцами. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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