"Мой район. Навигатор": особняк в Малом Ржевском переулке в столице

Советский разведчик Исаев из фильма "17 мгновений весны" ходил не только по немецким улицам, но и по московским. Большая часть съемок проходила в ГДР, Латвии и Грузии, но некоторые сцены снимали и в столице.

Например, в восьмой серии машина Штирлица подъезжает к особняку в Малом Ржевском переулке. Там по сюжету находилась конспиративная квартира, в которой допрашивали радистку Кэт. Этот дом в 1902 году построил известный архитектор Сергей Соловьев. Особняк – яркий пример стиля модерн и единственная постройка Соловьева, выполненная в этом архитектурном стиле. Вход украшен скульптурой льва, рядом расположен почтовый ящик в виде летучей мыши, а в основании колонн замаскированы фигуры сов и филинов.

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