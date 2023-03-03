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"Мой район. Навигатор": особняк в Малом Ржевском переулке в столице

"Мой район. Навигатор": особняк в Малом Ржевском переулке в столице

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Советский разведчик Исаев из фильма "17 мгновений весны" ходил не только по немецким улицам, но и по московским. Большая часть съемок проходила в ГДР, Латвии и Грузии, но некоторые сцены снимали и в столице.

Например, в восьмой серии машина Штирлица подъезжает к особняку в Малом Ржевском переулке. Там по сюжету находилась конспиративная квартира, в которой допрашивали радистку Кэт. Этот дом в 1902 году построил известный архитектор Сергей Соловьев. Особняк – яркий пример стиля модерн и единственная постройка Соловьева, выполненная в этом архитектурном стиле. Вход украшен скульптурой льва, рядом расположен почтовый ящик в виде летучей мыши, а в основании колонн замаскированы фигуры сов и филинов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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