"Мой район. Навигатор": Воробьевскую набережную обновят в 2023 году

В этом году в Москве обновят Воробьевскую набережную. Это один из важнейших городских проектов и уже 37-я по счету набережная, которую приведут в порядок. Это станет продолжением программы возрождения спортивного кластера на Воробьевых горах.

Работы проведут аккуратно и бережно, ведь набережная – это одно из любимых мест москвичей. Для пешеходов и бегунов сделают удобные дорожки, а для велосипедистов – трассу. Обновят все освещение, а именно появятся грунтовые светильники и небольшие фонари. На набережной разместят скамейки, а на причале, на крыше одного из вестибюлей появится смотровая площадка с видом на реку. Также реконструируют лестничные спуски и почистят все гранитные причалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".