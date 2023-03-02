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02 марта, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": открытие БКЛ метро

"Мой район. Навигатор": открытие БКЛ метро

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На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке

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Столичный метрополитен назвал три популярные станции БКЛ

На Большой кольцевой линии – первый полноценный рабочий день. 1 марта открылись станции "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Запуск всей БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей области.

Первые пять дней проезд по Большому кольцу будет бесплатным. С появлением БКЛ Москва стала третьим городом в мире, у которого есть два метрокольца. При этом БКЛ – самая протяженная кольцевая, ее длина 70 километров. Проехать линию можно за 90 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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