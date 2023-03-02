"Мой район. Навигатор": открытие БКЛ метро

На Большой кольцевой линии – первый полноценный рабочий день. 1 марта открылись станции "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". Запуск всей БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей области.

Первые пять дней проезд по Большому кольцу будет бесплатным. С появлением БКЛ Москва стала третьим городом в мире, у которого есть два метрокольца. При этом БКЛ – самая протяженная кольцевая, ее длина 70 километров. Проехать линию можно за 90 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".