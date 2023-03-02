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"Мой район. Навигатор": новый ландшафтный парк появится в Москве

"Мой район. Навигатор": новый ландшафтный парк появится в Москве

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В столичном районе Хорошёво-Мнёвники появится ландшафтный парк в 12 метрах над уровнем города. Цветы, деревья и лужайки разобьют в одном из новых жилых комплексов на стилобате – это конструкция, объединяющая несколько зданий. Зеленая зона займет около одного гектара площади.

Словом "стилобат" называли каменные плиты, на которых устанавливались колонны амфитеатров. Сейчас стилобатом может быть общий цокольный этаж или, как в случае с ландшафтным парком, возвышение.

Ландшафтный парк будет многоуровневым, на его территории установят амфитеатры, а также оборудуют смотровые площадки, дорожки для прогулок и игровые комплексы для детей. Там даже сделают теннисный корт.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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