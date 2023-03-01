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01 марта, 23:05

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"Мой район. Навигатор": восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

"Мой район. Навигатор": восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года

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Восемь автомобильных мостов построят в Москве до 2025 года. Четыре из них уже находятся в активной стадии строительства, еще четыре проектируются.

В первую очередь это мосты, которые строят вместе с Московским скоростным диаметром. На южном участке – это дорога через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, а также мост через Битцу от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Еще один важный объект для столичных автомобилистов – строительство моста через затон Новинки на территории "ЗИЛ", его планируют завершить уже в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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