"Мой район. Навигатор": Большая кольцевая линия полностью открыта с 1 марта

С 1 марта БКЛ полностью открыта. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Это событие улучшит транспортное обслуживание сразу 34 районов столицы и снизит нагрузку на другие линии метро. Пассажиры в поездках будут экономить до 45 минут. Со станций новой линии можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, перейти на МЦК, центральные диаметры и линии железной дороги.

На строительство БКЛ ушло 11 лет, это рекордно короткие сроки, на каждой станции специалисты работали всего два-три года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".