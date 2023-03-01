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01 марта, 20:05

Транспорт

"Мой район. Навигатор": Большая кольцевая линия полностью открыта с 1 марта

"Мой район. Навигатор": Большая кольцевая линия полностью открыта с 1 марта

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С 1 марта БКЛ полностью открыта. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Это событие улучшит транспортное обслуживание сразу 34 районов столицы и снизит нагрузку на другие линии метро. Пассажиры в поездках будут экономить до 45 минут. Со станций новой линии можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, перейти на МЦК, центральные диаметры и линии железной дороги.

На строительство БКЛ ушло 11 лет, это рекордно короткие сроки, на каждой станции специалисты работали всего два-три года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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