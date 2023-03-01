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"Мой район. Навигатор": в Москве реконструируют Рижский вокзал
Самый тихий вокзал Москвы закрывают на ремонт. Работы на Рижском будут идти полгода. Реконструкцию проведут, чтобы обновить один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы – ТПУ "Рижская".
Там построят новые платформы, обновят железнодорожное полотно, а также установят удобные пешеходные переходы через пути. Из-за закрытия вокзала меняется расписание поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. Маршруты продлят до Курского вокзала или до станции Стрешнево МЦД-2.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор