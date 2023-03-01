"Мой район. Навигатор": в Москве реконструируют Рижский вокзал

Самый тихий вокзал Москвы закрывают на ремонт. Работы на Рижском будут идти полгода. Реконструкцию проведут, чтобы обновить один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы – ТПУ "Рижская".

Там построят новые платформы, обновят железнодорожное полотно, а также установят удобные пешеходные переходы через пути. Из-за закрытия вокзала меняется расписание поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. Маршруты продлят до Курского вокзала или до станции Стрешнево МЦД-2.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".