"Мой район. Навигатор": жителям столицы рассказали, где найти потерянные на МЦД вещи

Департамент транспорта столицы сообщил, что найти и вернуть забытые вещи в поездах и на станциях МЦД стало проще. Потерянные на МЦД вещи теперь передают на склады забытых вещей в метро. Самые забавные находки на МЦД – это автомобильные фары, спиннинг и деревянные лебеди. Но чаще всего забывают сезонные аксессуары: зонты, перчатки, шапки, дождевики и солнечные очки.

Раньше вернуть потерянное на МЦД было довольно трудно. Пассажирам приходилось обращаться к дежурному полицейскому или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции. Теперь достаточно позвонить в контакт-центр или заполнить заявку в приложении "Метро Москвы". Сотрудники подскажут, на какой именно склад отправили потерянную вещь. Их в столице три – на станциях "Деловой центр", "Черкизовская" и "Котельники".

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".