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27 февраля, 22:20

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"Мой район. Навигатор": реконструкция экс-кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

"Мой район. Навигатор": реконструкция экс-кинотеатра "Алмаз" завершится в 2023 году

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В ЮАО столицы завершается реконструкция бывшего кинотеатра "Алмаз". Здание расположено по адресу улица Шаболовка, дом № 36. Вскоре на месте устаревшего советского кинотеатра откроется многофункциональный общественный центр. Там будет четыре кинозала, супермаркет, а также торговые галереи и пространства для спортивных мероприятий. Его откроют в этом году.

Площадь здания уже увеличилась почти в два раза и теперь превышает 5,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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