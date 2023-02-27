Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": специалисты модернизируют ТПУ "Рижская"

"Мой район. Навигатор": специалисты модернизируют ТПУ "Рижская"

Дептранс рассказал о переразметке на МКАД

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" станет одним из самых крупных в центре Москвы

Новости часа: спасателям удалось локализовать пожар на Перовской улице на 150 "квадратах"

Акция по возврату средств при оплате проезда картой "Мир" в Москве вернется с 1 марта

Пакеты и сумки чаще всего забывают пассажиры МЦД

Загруженность столичных дорог вырастет до 7 баллов вечером 27 февраля

Плотный поток образовался на шоссе Энтузиастов

Почти 30 рейсов задержали в московских аэропортах 27 февраля

ТПУ "Рижская" вскоре будет модернизирован. После реконструкции он объединит станции сразу трех московских диаметров – второго, третьего и четвертого, а также две станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий.

В этом ТПУ появится современная инфраструктура – там построят новые платформы, а еще обновят железнодорожное полотно. На территории ТПУ появятся удобные пешеходные переходы через пути. Пассажиры обновленного транспортного хаба смогут выстроить для себя множество альтернативных маршрутов. Так, например, пересадка между диаметрами будет занимать несколько минут. Эти новшества оценят более 200 тысячи жителей Марьиной Рощи, а также Мещанского и Алексеевского районов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика