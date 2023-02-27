"Мой район. Навигатор": специалисты модернизируют ТПУ "Рижская"

ТПУ "Рижская" вскоре будет модернизирован. После реконструкции он объединит станции сразу трех московских диаметров – второго, третьего и четвертого, а также две станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий.

В этом ТПУ появится современная инфраструктура – там построят новые платформы, а еще обновят железнодорожное полотно. На территории ТПУ появятся удобные пешеходные переходы через пути. Пассажиры обновленного транспортного хаба смогут выстроить для себя множество альтернативных маршрутов. Так, например, пересадка между диаметрами будет занимать несколько минут. Эти новшества оценят более 200 тысячи жителей Марьиной Рощи, а также Мещанского и Алексеевского районов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".