26 февраля, 16:15Город
"Мой район. Навигатор": здание на Старой Басманной улице отреставрируют
Архитектура дома на Старой Басманной улице сочетает в себе разные направления. Жилое здание в этом году отреставрируют по столичной программе капитального ремонта. Главная задача специалистов – сохранить исторический облик дома.
В первую очередь в порядок приведут фасад и подвальные помещения. Дом на Старой Басманной улице построили в середине XIX века. Как раз в это время в столице отменили многие ограничения, которые были связаны со стилевым оформлением зданий.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор