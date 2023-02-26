"Мой район. Навигатор": здание на Старой Басманной улице отреставрируют

Архитектура дома на Старой Басманной улице сочетает в себе разные направления. Жилое здание в этом году отреставрируют по столичной программе капитального ремонта. Главная задача специалистов – сохранить исторический облик дома.

В первую очередь в порядок приведут фасад и подвальные помещения. Дом на Старой Басманной улице построили в середине XIX века. Как раз в это время в столице отменили многие ограничения, которые были связаны со стилевым оформлением зданий.

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