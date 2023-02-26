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"Мой район. Навигатор": весной первые прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала

"Мой район. Навигатор": весной первые прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала

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Уже этой весной первые прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала. Он находится на левом берегу Нагатинской поймы.

Два с половиной года назад в столице полностью реконструировали Северный речной вокзал. Этот успех вдохновил на возрождение Южного. Здесь будет не только современный речной вокзал, но и новая зона отдыха. Сейчас уже благоустраивают территорию.

Сначала специалисты приводят в порядок набережную. Там появятся пять причалов с павильонами, а также стелы с расписанием судов. Вдоль набережной установят фонари и лавочки. Их дизайн будет перекликаться с архитектурой павильонов. А около здания вокзала организуют уютную зону ожиданияя. Там будут пешеходные дорожки и клумбы.

Здание вокзала начали реконструировать в 2021 году, оно уже почти готово. Внутри планируют открыть экспозицию Музея транспорта, а на крыше сделают смотровую площадку.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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