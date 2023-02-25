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25 февраля, 08:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": рекорд скорости в Московском метрополитене

"Мой район. Навигатор": рекорд скорости в Московском метрополитене

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Столичный метрополитен впервые в мире снизил интервал движения поездов до 80 секунд. С таким временным промежутком состав ездят по Кольцевой линии. Это быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина.

Предыдущее достижение также принадлежит московскому метро. В 2019 году подземка первой сократила интервал движения поездов до 90 секунд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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