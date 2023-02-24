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"Мой район. Навигатор": реконструкцию Южного речного вокзала завершат весной

"Мой район. Навигатор": реконструкцию Южного речного вокзала завершат весной

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Уже этой весной первые прогулочные суда поплывут от Южного речного вокзала. Два с половиной года назад в столице полностью реконструировали Северный речной вокзал. Этот успех вдохновил на возрождение Южного.

Там будет не только современный речной вокзал, но и новая зона отдыха. Сейчас уже идет благоустройство территории. В первую очередь специалисты приводят в порядок набережную. Там появятся пять причалов с павильонами, а также стелы с расписанием судов.

Внутри речного вокзала планируется открыть экспозицию Музея транспорта, а на крыше сделать смотровую площадку. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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