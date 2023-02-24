"Мой район. Навигатор": интервалы движения на Кольцевой линии сократили до 80 секунд

Столичное метро первым в мире снизило интервал движения поездов до 80 секунд. С таким временным промежутком составы теперь ездят по Кольцевой линии. Это быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина.

Предыдущий рекорд тоже принадлежит столичной подземке. В 2019 году она первой в мире уменьшила интервал движения поездов метро до 90 секунд.

Очередной рекорд стал возможен благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

